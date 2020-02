Campeonato Paulista: Onde assistir ao vivo o jogo Ponte Preta x Palmeiras

View this post on Instagram

Caixa de areia e circuito de potência 💪✅ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Passe para o lado de confira o trabalho dessa manhã 👉 📷 Cesar Greco #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão