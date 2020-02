Copa Sul-Americana: Onde acompanhar ao vivo o jogo Unión x Atlético Mineiro

View this post on Instagram

💪🏾⚫⚪ HOJE TEM GAAAAAAAAAALLLOOOOOOOOOO! VAMOS EM BUSCA DA VITÓRIA, NA ESTREIA PELA SUL-AMERICANA! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚽ @clubaunion 🆚 @atletico 🏆 @sulamericana ⚙ 1ª fase – jogo de ida 🕤 21h30 🏟 Estádio 15 de Abril, Santa Fe, Argentina 📺 @dazn_bra ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Galo #ContinenteAtleticano #CAUxCAM 🏴🏳