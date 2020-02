Copa Sul-Americana: Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Unión La Calera

Os clubes Fluminense e Unión La Calera (equipe chilena) se enfrentam nesta terça-feira (04) pela Copa Sul-Americana.

O jogo começa às 21h30, pelo horário de Brasília. No entanto, a partida pelo campeonato não contará com transmissão ao vivo por emissoras brasileiras.

Outra opção é acompanhar pelo Google, que disponibiliza uma ferramenta com os principais lances ao vivo (em texto) do confronto.

O jogo será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com capacidade para quase 80 mil torcedores.