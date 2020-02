Com virada e genialidade de Mahomes, Kansas City Chiefs conquista o Super Bowl

A NFL tem um novo astro. Trata-se do quarterback Patrick Mahomes, que liderou o Kansas City Chiefs na vitória sobre o San Francisco 49ers, neste domingo (2), por 31 a 20, e garantiu o segundo título do Super Bowl para a franquia na partida disputada em Miami. A primeira ocorreu em 1970.

A taça foi especial para Mahomes, de 24 anos e principal destaque do time. Após uma primeira etapa apagada, ele usou sua inteligência para acionar o ataque de sua equipe e virar um jogo na reta final da partida. O triunfo também é marcante para o técnico Andy Reid, que, aos 61 anos, conquistou pela primeira vez um Super Bowl, apesar das 195 vitórias obtidas na carreira.

O quarto período foi decisivo e terminou com a vitória de Kansas por nada menos do que 21 a 0. Após um primeiro tempo equilibrado e que terminou empatado por 10 a 10, no terceiro quarto os 49ers abriram frente e chegaram a fazer 20 a 10. O título parecia encaminhado, mas no último quarto Mahomes mostrou por que é considerado um dos mais promissores jogadores de futebol americano da atualidade.

Com inteligência e raciocínio rápido, Mahomes conseguiu entrar no jogo. Em um dos seus lançamentos, ele colocou a bola nas mãos de Watkins em um incrível passe de nada menos do que 33 jardas.

O Kansas City Chiefs tem uma das torcidas mais fanáticas do futebol americano e manda seus jogos em um dos estádios mais hostis da NFL para os adversários. Toda essa paixão pelo esporte foi recompensada com a conquista do Super Bowl 54.

O San Francisco 49ers perdeu a chance de se sagrar campeão pela sexta vez e se igualar ao Pittsburgh Steelers e ao New England Patriots como maiores campeões. O jejum da equipe californiana já atinge 26 anos.

O JOGO – O primeiro quarto do Super Bowl começou tenso. O San Francisco 49ers ganhou o cara ou coroa e deixou o primeiro ataque para o Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes errou duas bolas e o time de Kansas precisou ir para o punt.

No primeiro ataque dos 49ers, destaque para Deebo Samuel, que consegue correr 30 jardas. Mas com Jimmy Garoppolo muito marcado, Robbie Gould faz 3 a 0 para os 49ers no field goal.

No segundo ataque de Kansas, Mahomes, protegido, começou a acionar a velocidade de Tyreek Hill. Mas quem avançou 20 jardas fou Demien Williams, em duas boas escapadas. Só que Dee Ford derrubou Mahomes na sequência. Mas o quarterback não se intimidou. Na jogada seguinte, avançou 12 jardas e depois foi para o touchdown. Harrison Butker converteu o chute extra e Kansas liderava por 7 a 3, a 31 segundos do fim do primeiro quarto.

No segundo, Kansas conseguiu a primeira interceptação. Garoppolo, pressionado, lançou mal e Bashaud Breeland ficou com a bola. Mesmo sofrendo empurrão, Mahomes encontrou Sammy Watkins a quase 20 jardas. Mahomes e Damien Williams mostram grande entrosamento, mas Tarvarius Moore desviou passe de Mahomes. Butker, mais uma vez, entrou para o field goal: 10 a 3, Kansas.

Raheem Mostert e Deebo Samuel deram ritmo aos 49ers, que conseguiram ter first downs seguidos. Tevin Coleman foi outro a correr dez jardas. Em uma sequência arrasadora, Kyle Juszczyk conseguiu o touchdown para San Francisco. Robbie Gould marcou o ponto extra e empatou o jogo: 10 a 10, a 5min05 do fim do segundo quarto.

Williams conseguiu duas vezes o first down para o Kansas, mas depois foi derrubado e a bola voltou para os 49ers antes do intervalo. Garoppolo mostrou suas qualidades e encontra Wilson com quase 30 jardas. O quarterback de San Francisco faz mais um belo lançamento, mas George Kittle faz falta antes de agarrar a bola. Assim, o primeiro tempo terminou empatado: 10 a 10.

San Francisco começou no ataque o terceiro quarto. Garoppolo conseguiu levar sua equipe avançar até as 26 jardas. Mas Mostert e Coleman não conseguiram o first down. Gould, mais uma vez, entrou e converteu o field goal e colocou os 49ers na frente de novo: 13 a 10.

Bola com Kansas e a torcida de San Francisco pela primeira vez começou a gritar "defesa", a melhor característica do time. Os gritos deram certo e Nick Bosa, quase roubou a bola de Mahomes. No lance seguinte, o quarterback precisou um passe de 12 jardas, mas acertou o peito de Fred Warner.

A bola, então, foi para os 49ers. Foi a primeira interceptação de Mahomes nos playoffs.Juszczyk conseguiu corrida de nove jardas e deixou trabalho fácil para Mostert: tochdown para os 49ers. Gould converteu mais um ponto extra: 20 a 10 para o time de San Francisco. A defesa não dava moleza para Mahomes, que arriscou e conseguiu um first down. Kelce também, no fim do terceiro quarto. Restavam quinze minutos para o fim do Super Bowl.

O último quarto começou e Kansas conseguiu dois first down com Hill e Williams, mas Mahomes foi bloqueado por DeForest Bukner. Na sequência, o líder dos Chiefs conseguiu avançar 13 jardas. Hill deixou a bola escapar e Tarvarius Moore obteve a interceptação. Os jogadores dos 49ers festejaram.

Parece que a excessiva comemoração tirou a concentração dos 49ers, que erraram demais na posse de bola seguinte e devolveram a bola para Kansas com 8min43 para o fim do jogo. Mahomes não se livrou da pressão do adversário, arriscou bola longa para Hill, mas não conseguiu recepção. Mas Mahomes insistiu e encontrou Hill a 22 jardas. Na sequência, veio o 45º touchdown de Kelce na carreira. Butker conferiu o field goal e o placar ficou 20 a 17. Restavam 6min13.

San Francisco teve a bola e precisava do touchdown para acabar com as chances de Kansas. Mas deu tudo errado para Garappolo. A bola voltou para Kansas, que tinha pouco mais de quatro minutos para virar e ganhar o Super Bowl.

Mahomes foi incrível ao dar passe de 30 jardas para Watkins. Kansas ficou perto do touchdown e ele aconteceu. Mahomes lançou Williams.e a jogada foi decidida após revisão. Butker conferiu o field goal: 24 a 20, Kansas. Faltavam 2min44 para o fim do Super Bowl.

O jogo estava nas mãos de Garoppolo. Kendrick Bourne, com avanço de 16 jardas, deixou os 49ers no campo de ataque. No desespero, o quarterback tentou um longo lançamento, mas Sanders não agarrou. Na jogada seguinte, a defesa dos Chiefs impediu Garoppolo de arremessar. Kansas voltou a ficar com a bola a 1min20 do fim.

E Williams acabou com as esperanças dos 49ers. Com uma bela corrida, o running back fez mais um touchdown e aumentou a vantagem para 30 a 20, com o ponto extra definindo o triunfo por 31 a 20.