Corpos de Kobe e Gianna Bryant são liberados para funeral

Mortos em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro, Kobe Bryant e sua filha, Gianna Maria, foram liberados pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles nesta segunda-feira (3).

Segundo informações da revista Us Weekly, Kobe, o piloto do helicóptero, Ara Zobayan, o técnico de basquete John Altobelli e Sarah Chester foram identificados por impressões digitais dois dias após o acidente.

Já Gianna foi identificada no dia 30, junto com a colega de time Alyssa Altobelli, a mãe dela Keri Altobelli, a treinadora Christina Mauser e a amiga da família Payton Chester. No momento do acidente, os nove ocupantes se dirigiam a um jogo de basquete.

Além dos Bryant, todas as vítimas foram liberadas para as famílias, com exceção das Altobelli.

Bryant deixa a mulher, Vanessa Bryant, e três filhas, Natalia, 17, Bianka, 3 e Capri, de sete meses.