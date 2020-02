Copa do Nordeste 2020: Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Confiança

Os clubes Botafogo-PB e Confiança se enfrentam neste sábado (01) pelo Copa do Nordeste 2020. O jogo começa às 18h00, pelo horário de Brasília.

É possível acompanhar a partida pelo Google, que disponibiliza uma ferramenta com os principais lances ao vivo (em texto) do confronto, juntamente com a cobertura do Live FC.

O jogo será realizado no Estádio José Américo de Almeida Filho, em João Pessoa, com capacidade para quase 26 mil torcedores.