Fabricante do helicóptero de Kobe Bryant suspende operações

A Island Express Helicopters, empresa que era dona da aeronave que caiu e matou nove pessoas, incluindo o ex-jogador de basquete Kobe Bryant, informou nesta quinta-feira (30) que suspendeu suas operações por tempo indeterminado.

A empresa norte-americana atua no mercado desde 1986 com helicópteros do modelo Sikorsky S-76, o mesmo que levava o ex-astro da NBA e outras oito pessoas, como sua filha Gianna, de 13 anos de idade. No entanto, a aeronave de Kobe foi fabricada em 1991.

"O choque do acidente afetou todos os funcionários, e a gerência decidiu que o serviço será suspenso até o momento que fosse considerado adequado para funcionários e clientes", informou a empresa no comunicado.

Kobe utilizava regularmente o Sikorsky S-76 para viajar. Entretanto, de acordo com o Comitê Nacional de Segurança do Transporte (NTSB, em inglês), o helicóptero não estava equipado com um sistema de alarme que poderia avisar o piloto de que ele estava se aproximando do solo.

O piloto da aeronave era o experiente Ara Zobayan, que estava na empresa norte-americana há mais de uma década. Ele também morreu na colisão.

Segundo a NTSB, a Island Express Helicopters já teria se envolvido anteriormente em outros três acidentes aéreos. A agência revelou que dois dos três incidentes foram ocasionados por falhas no motor.

O último havia sido em maio de 2008, que deixou três mortos e outros três gravemente feridos. No meio da viagem, o helicóptero teve uma perda total de potência do motor e colidiu com o chão.

Lakers

O Los Angeles Lakers, clube onde Kobe jogou toda a carreira e era ídolo, entrará em quadra pela primeira vez depois do acidente que matou o ex-astro da NBA.

O Lakers vai encarar na madrugada deste sábado (1) (a partir da 00h30, no horário de Brasília), no Staples Center, o Portland Trail Blazers. O confronto deverá ter diversas homenagens para Bryant.