Esposa de Kobe Bryant fala sobre luto pela primeira vez: 'completamente arrasada'

Vanessa Laine, esposa do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, fez nesta quarta-feira (29) a sua primeira declaração pública sobre o acidente de helicóptero que matou o seu marido e a filha, Gianna, de 13 anos de idade.

Em uma longa mensagem no seu perfil do Instagram, a viúva de Kobe afirmou que está "completamente devastada" e agradeceu o apoio que recebeu desde domingo (26), quando a tragédia aconteceu.

LEIA MAIS:

Funeral de Kobe Bryant pode ser transferido para estádio com capacidade para 80 mil fãs

Paulo Coelho revela que estava escrevendo livro com Kobe Bryant

"Estamos completamente arrasados com a súbita perda de meu adorável marido, Kobe – o incrível pai de nossos filhos; e minha linda e doce Gianna – uma filha afetuosa, atenciosa e maravilhosa. Não há palavras suficientes para descrever nossa dor no momento. Me conforta saber que Kobe e Gigi sabiam que eles eram tão amados. Fomos incrivelmente abençoados por tê-los em nossas vidas. Eu gostaria que eles estivessem conosco para sempre. É impossível imaginar a vida sem eles. Mas acordamos a cada dia, tentando continuar porque Kobe e nossa garota Gigi iluminam o caminho para nós", escreveu Vanessa.

Na publicação, a viúva do ex-astro da NBA ainda pediu privacidade e revelou a criação de um programa, que se chamará "MambaOnThree", da Mamba Sports Foundation, que ajudará as outras famílias das vítimas do acidente que matou no total nove pessoas.

Vanessa, que possui 6,4 milhões de seguidores no Instagram, trocou sua foto de perfil na rede social para uma imagem de Bryant e Gianna sorrindo e se abraçando antes de um jogo em 2016. A conta da ex-esposa de Kobe ficou privada depois do acidente, mas ontem (29) ela optou em torná-la pública novamente.

Kobe e Vanessa eram casados desde 2001 e, segundo uma fonte próxima à família Bryant, em entrevista à "People", afirmou que o ex-jogador e sua esposa tinham um acordo em que eles nunca voariam juntos em um helicóptero. O objetivo do combinado entre o casal era garantir que, se algo acontecesse, suas filhas não seriam deixadas sozinhas.

Kobe e outras oito pessoas morreram no domingo (26) em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. A morte do ídolo do Los Angeles Lakers chocou o mundo, tendo ele recebido milhares de homenagens pelas redes sociais.

Ingressos e tributo

Os ingressos para o primeiro jogo do Lakers depois da morte de Kobe estão chegando a custar até US$ 3 mil (cerca de R$ 12,6 mil). O duelo será amanhã (31), contra o Portland Trail Blazers, e a equipe de Los Angeles deverá realizar um tributo em homenagem ao ex-atleta.

O ex-astro da NBA também deverá ser homenageado na 54ª edição do Super Bowl, que será no dia 2 de fevereiro, na Flórida. O título mais cobiçado da NFL será disputado entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.