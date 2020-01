Campeonato Paulista: Onde assistir ao vivo o jogo Ponte Preta x Corinthians

View this post on Instagram

Hoje tem Timão em campo fora de casa, Fiel! ⠀⠀ ⠀⠀ ⚽ Ponte Preta x Corinthians ⠀⠀ 🏆 @paulistao ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⏰ 21h30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🏟 Estádio Moisés Lucarelli⠀⠀ 📺 @canalpremiere ⠀ ⠀⠀ #PONxSCCP #VaiCorinthians #MeuBMG #NãoÉSóPatrocínio #MideadoBrasil #TimeDoPovo #Corinthians #Timão #CorinthiansTV #FielTorcedor #AFielÉFoda #UmSoCorinthians #NikeFutebol #Joli #EstrellaGalicia #LoucoPotyCorinthians #PostosALE #ALEnoTimão #TODOSportiCorinthians #CartãodeTODOSCorinthians #TODOSpeloTimão⠀ ⠀ #PraCegoVer: a imagem mostra a frase "Hoje Tem Corinthians" reproduzida duas vezes; abaixo dela, o logo do Paulistão e ao lado dele, os escudos de Ponte Preta e Corinthians; ao lado, há uma foto dos torcedores na arquibancada com os braços levantados.