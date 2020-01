Coronavírus: Seleção de futebol da China é colocada em quarentena na Austrália

A seleção feminina da China de futebol, que está na Austrália para disputar o Pré-Olímpico, foi colocada em quarentena em um hotel na cidade de Brisbane. A medida foi tomada pelas autoridades para evitar uma possível propagação do novo coronavírus.

Apesar da medida, nenhuma jogadora ou membro da comissão técnica da seleção chinesa apresentou os sintomas da doença, que já matou 132 pessoas, segundo o último balanço da agência estatal CGTN.

"Cooperaram muito bem, assim como o consulado chinês", confirmou a chefe do Departamento de Saúde de Queensland, Jeannette Young, em entrevista à emissora "ABC".

O Pré-Olímpico feminino seria disputado em território chinês, mas em decorrência do pelo coronavírus, os jogos da competição foram transferidos para a Austrália. Além das chinesas e das australianas, as seleções de Taiwan e Tailândia também brigarão por uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão.

Esqui alpino

Além do futebol, o esqui foi outra modalidade afetada pela epidemia do coronavírus. A China cancelou nesta quarta-feira (29) as provas da Copa do Mundo de esqui alpino, que seriam no mês de fevereiro em Yanqing, cerca de 50 quilômetros ao norte da capital Pequim.

"Devido à epidemia e à propagação do novo coronavírus, a FIS e a Associação Chinesa de Esqui decidiram, em conjunto, cancelar as próximas provas da Copa do Mundo masculina previstas para 15 e 16 de fevereiro em Yanqing", informou a entidade em um comunicado.