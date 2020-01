Campeonato Mineiro: Onde acompanhar ao vivo o jogo Cruzeiro x Villa Nova

View this post on Instagram

Villa vai ao Triângulo para encarar o Patrocinense na estreia do Mineiro 2020 A delegação villanovense embarcou no início da tarde desta terça-feira (21/01) para o Alto Paranaíba região do Triângulo Mineiro onde vai encarar a equipe do CA Patrocinense dando início a sua trajetória na disputa do Campeonato Mineiro 2020. O pontapé inicial do Leão do Bonfim no estadual será nesta quarta-feira às 21 horas no Estádio Pedro Alves do Nascimento na cidade de Patrocínio. O técnico Emerson Ávila promoveu um treino tático e orientou a equipe quanto ao posicionamento, marcação e armação das jogadas. Os trabalhos ocorreram na manhã desta terça-feira no Castor Cifuentes . Ao término das atividades o presidente do Villa Nova Dr. Márcio Botelho se reuniu com o grupo para transmitir apoio e confiança á equipe desejando uma grande temporada para todos e sucesso na competição. O diretor de Futebol Luizinho chefiou a delegação Alvirrubra que ficará hospedada no Guines Palace Hotel na terra da Rainha do Café. Assessoria de Comunicação #VillaNovaMG #AvanteLeão foto: @wilgoncalvesphoto