Operário de Várzea Grande desiste de contratar goleiro Bruno

O Operário de Várzea Grande (MT) desistiu de contratar o goleiro Bruno. O recuo nas negociações foi confirmada, nesta quarta-feira, através de nota oficial divulgada pela diretoria do clube, que decidiu rever a decisão de acertar a chegada do goleiro ao seu elenco.

Bruno, de 35 anos, foi condenado pela Justiça mineira a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Nesse momento, ele cumpre sua pena no regime semiaberto. Antes da condenação, havia defendido Atlético-MG e Flamengo.

A decisão da diretoria foi tomada após protestos que aconteceram na última terça-feira, em frente ao estádio municipal Dito Sousa, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. As manifestações ocorreram antes e durante a realização do jogo do Operário contra o Poconé, válido pelo Campeonato Mato-Grossense. O ato reuniu, segundo a Polícia Militar, 70 pessoas. De acordo com a organização do protesto, 400 manifestantes estavam no local.

O supervisor de futebol do clube, André Xela, explicou os motivos para a desistência. O primeiro, devido às manifestações dos torcedores que não queriam a presença do jogador no time. o outro foi porque o clube estava perdendo patrocinadores.

"Os contrários (à contratação) estavam pressionando os patrocinadores e, por isso, desistimos", disse. "Agora, vamos procurar outro (goleiro)", continuou o dirigente do Operário, que neste ano, além do Estadual, também participará da Copa do Brasil, da Copa Verde da Série D do Campeonato Brasileiro.