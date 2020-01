Amazon divulga trailer da série ‘Tudo ou Nada: Seleção Brasileira’

O serviço de streaming Amazon Prime Video divulgou nessa terça-feira (21) o trailer e o cartaz oficial da série original "Tudo ou Nada: Seleção Brasileira", que estreia mundialmente no dia 31 de janeiro. Serão cinco episódios com duração de uma hora cada.

O seriado que acompanhou a jornada da seleção brasileira durante a conquista da Copa América 2019, com acesso exclusivo a bastidores em diversos momentos do campeonato, estará disponível em mais de 200 países e territórios.

Esta é a primeira vez que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abre as suas portas e dá acesso exclusivo ao time nacional, oferecendo aos fãs uma visão única da trajetória do técnico Tite e de jogadores como Daniel Alves, Philippe Coutinho, Thiago Silva, Neymar e Gabriel Jesus.

A série exibe o dia a dia da equipe tupiniquim dentro e fora de campo, até o momento que culminou na grande vitória e na conquista da taça da Copa América. Produzida por Pitch Internacional e bigBonsai, "Tudo ou Nada: Seleção Brasileira" é a primeira edição de língua não-inglesa da série "All or Nothing", que possui outras temporadas no Amazon Prime Video.