ElasNoEstádio: times e Federação querem mais torcedoras nos jogos do Paulistão

A alguns dias do início do Paulistão, a Federação Paulista de Futebol lançou, em parceria com os clubes, uma campanha para incentivar mulheres a irem assistir jogos nos estádios.

Segundo pesquisa do Datafolha, apenas 14% do público frequentador das partidas é feminino. Outro levantamento, feito pelo Ibope/Repucom, aponta a ideia de que "estádios não são lugar para mulheres" é uma das principais causas do baixo comparecimento feminino nos estádios.

As entrevistadas relataram que não sentiam incentivo em seu círculo social sobre ir aos jogos, e também lhes faltava a companhia para a atividade. A pesquisa ouviu três perfis de mulheres: aquelas que nunca vão ao estádio, as que vão algumas vezes, e as torcedoras assíduas.



A campanha #ElasNosEstádios reúne 16 clubes do Campeonato Paulista 2020, e terá como principais iniciativas o incentivo a grupos e coletivos femininos que tenham interesse em ir aos estádios; a abertura de vias de comunicação para que torcedoras possam relatar assédios, ofensas ou violências experienciadas durante os jogos; e canais para que possam sugerir melhorias, fazer críticas ou denunciarem crimes.

Nos jogos da capital, a intenção é que delegadas estejam presentes para atender o público feminino. Há também uma plataforma de suporte disponível através do email [email protected].

Lançamento

Mais iniciativas devem ser pensadas e lançadas ao longo do ano. O lançamento da campanha, feito em coletiva com jornalistas nesta terça-feira (21), foi exclusivo para repórteres mulheres, que puderam falar com uma mesa constituída apenas por outras mulheres.

Repórteres assistem a coletiva de lançcamento da campanha #ElasNoEstádio, da Federação Paulista de Futebol / Rodrigo Corsi/FPF

Os homens que compareceram ao lançamento tiveram de assistir por uma televisão em outro ambiente – uma alusão à sensação de restrição que acomete torcedoras, que não costumam sentir-se incentivadas ou permitidas a ir aos estádios.