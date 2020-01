Flamengo dispensa cinco das 16 vítimas de incêndio no Ninho do Urubu

Cinco dos 16 jovens que sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu, no ano passado, foram dispensados pelo Flamengo e não integram mais as categorias de base do clube.

A diretoria rubro negra alega que a decisão foi técnica, como ocorre sempre ao início de cada temporada.

A dispensa ocorre menos de um ano depois da tragédia, que deixou 10 mortos no dia 8 de fevereiro de 2019.

Onze sobreviventes seguem no clube.