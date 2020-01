Os jogadores de futebol mais valiosos do mundo

As equipes interessadas em contratar Kylian Mbappé precisam estar dispostas a gastar bastante dinheiro, uma vez que o jovem atacante do Paris Saint-Germain custaria impressionantes 265 milhões de euros, de acordo com um estudo do CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte), divulgado nesta semana.

Neymar, companheiro do francês no PSG, detém a marca de negociação mais cara do futebol mundial devido à transferência do Barcelona por 222 milhões de euros em 2017 – um valor consideravelmente acima dos 180 milhões de euros que os campeões franceses pagaram ao Monaco para a contratação definitiva de Mbappé no ano seguinte.

O valor do atacante de 21 anos disparou desde então, enquanto Neymar, 27 anos, está atualmente avaliado em 100 milhões de euros.

O atacante inglês Raheem Sterling, do Manchester City, ficou em segundo no ranking ao ser avaliado em 223 milhões de euros, enquanto o atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, ficou em terceiro, com valor estimado em 175 milhões de euros.

O argentino Lionel Messi vale 125 milhões de euros, e o português Cristiano Ronaldo, 80,3 milhões de euros, segundo o estudo.

O levantamento leva em consideração o desempenho dos jogadores por clube e seleção, idade, posição, liga onde joga e nível econômico do clube atual ao estimar valores de transferências de jogadores das cinco grandes ligas da Europa.

Os dez jogadores de futebol mais valiosos do mundo

Mbappé (PSG) – 265,2 Sterling (City) – 223,7 Salah (Liverpool) – 175,1 Sancho (Dortmund) – 168,9 Mané (Liverpool) – 155,6 Kane (Tottenham) – 150,5 Rashford (United) – 134,3 Messi (Barcelona) – 125,5 Griezmann (Barcelona) – 123,6 Lautaro (Inter) – 115,7

*Valores em milhões de euros

Fonte: CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte)

Mbappé no topo

Kylian Mbappé sustentou o posto de jogador mais caro do mundo no estudo divulgado pelo CIES. Ele já ocupava a primeira posição na última atualização, feita em junho do ano passado. Só que ele foi ainda mais valorizado: seu preço de mercado passou de 252 milhões de euros para 265 milhões de euros. Apesar das estrelas que fazem companhia ao francês no PSG, como Neymar e Cavani, o campeão do mundo é o principal nome da equipe.

Os brasileiros

Em queda desde o ano passado, Neymar é o 17º da lista. Ele teve desvalorização de 24, 3 milhões de euros desde o último ano. O melhor brasileiro da lista é Gabriel Jesus, em 11º, com valor estimado em 115,6 milhões de euros. Roberto Firmino (14º, Liverpool), Richarlison (16º, Everton), Philippe Coutinho (27º, Bayern de Munique), Alisson (34º, Liverpool), Rodrygo (35º, Real Madrid), Vinicius Junior (39º, Real Madrid), Fabinho (41º, Liverpool) são os outros atletas brasileiros no top-50.