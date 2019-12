Kits para a Corrida de São Silvestre são liberados; saiba onde buscar

Os participantes da tradicional Corrida de São Silvestre podem retirar os kits da corrida a partir desta sexta-feira (27). As entregas serão feitas até segunda (30) no Palácio de Convenções do Anhembi, na zona norte da capital paulista.

De sexta à domingo (29), o horário para a retirada será entre 9h e 20h. Já na segunda, os materiais serão entregues entre 9h e 16h.

A corrida de São Silvestre será no dia 31, com largada na avenida Paulista com a rua Augusta e chegada na Paulista, na altura do prédio da Faculdade Cásper Líbero.

O percurso vai passar por vias como as avenidas Pacaembu, Ipiranga, São João e Rio Branco, além do largo do Arouche e da praça Ramos de Azevedo.