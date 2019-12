Atacante do São Paulo, Helinho se envolve em confusão em casa noturna

Helinho, atacante do São Paulo, se envolveu em confusão em casa noturna na cidade de Sertãozinho, interior do estado de São Paulo. A briga aconteceu na madrugada de domingo (22) por conta de bebida.

O jogador, que nasceu em Sertãozinho, estava no local com familiares e amigos quando começou a se desentender com seguranças que estavam na portaria da balada.

De acordo com a polícia, a discussão piorou e uma briga teve início. Um dos donos do estabelecimento tentou intervir, mas acabou tomando um soco e ficou ferido na cabeça. Um cliente também teve lesões depois de ser atingido por uma garrafa.

O jogador vai responder por lesão corporal. Helinho tem 19 anos e está no elenco principal do São Paulo desde o ano passado.

Este é o segundo jogador tricolor em menos de uma semana que ganha destaque no noticiário policial. Na semana passada, o goleiro tricolor Jean chegou a ser detido, em Orlando, nos Estados Unidos, depois ser acusado de agredir a esposa.