Gol de Firmino acaba com sonho de Mundial do Flamengo

O Flamengo até encarou os campeões europeus de igual para igual. Mas, de novo não deu para um time brasileiro: o gol de Roberto Firmino deu a taça para o Liverpool

Trinta e oito anos depois, na final da Copa do Mundo de Clubes do Qatar, o Liverpool se vingou dos 3 a 0 do Flamengo, em Tóquio. Aos 8 minutos da prorrogação, em um contra-ataque rápido Henderson lançou a bola para Sadio Mané, que venceu Rafinha na corrida e tocou para Roberto Firmino driblar Rodrigo Caio e Diego Alves e marcar o 1 a 0, para festa da pequena torcida local e dos milhares de qataris que torciam pela equipe inglesa, principalmente por causa de Mohamed Salah, camisa 11 dos Reds, o melhor jogador árabe.

E os ingleses ainda puderam celbrar, com direito ao som de "Hey Jude", sucesso dos Beatles, nos alto-falantes do estádio Khalifa.