Mundial de Clubes: Flamengo estreia nesta terça contra o Al-Hilal

Pergunte a qualquer torcedor do Flamengo, em Doha, no Brasil ou qualquer parte do mundo sobre o Mundial de Clubes e, com certeza, a partida de hoje, às 14h30, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, será tratada como mera formalidade. Adversário mesmo, só o Liverpool, certo? Nada disso.

“Nosso pensamento é no Al-Hilal e a nossa concentração é apenas para este jogo”, disse ao Metro Jornal o lateral-direito Rafinha, campeão do torneio em 2013 com a camisa do Bayern de Munique. “Naquele ano, nosso técnico Pep Guardiola nos falava que o Atlético-MG era o favorito, mas eles foram eliminados na semifinal pelo Raja Casablanca. Não dá para vacilar.” Em 2010, o Internacional repetiu o vexame ao cair para o Mazembe, do Congo.

Jorge Jesus, que veio justamente do time árabe para o Flamengo, compartilhou a opinião: “Não quero falar do Liverpool e sim do Al-Hilal. Trabalhei lá e conheço esta equipe muito bem. Todos jogadores, com exceção de um, trabalharam comigo. Sei que têm um nível muito alto. Respeitamos, mas quem joga no Flamengo está habituado com a pressão.”

O time carioca não tem desfalques para a estreia na semifinal – vale lembrar que, em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis. Na véspera do jogo, o time fez seu último treino já no estádio Abdullah bin Khalifa, local do confronto. Se Jorge Jesus não “inventar”, o rubro-negro iniciará com: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Já o Al-Hilal promete jogo duro. “Será um jogo entre o campeão da América do Sul e o da Ásia e confiamos na nossa equipe. Apostamos na nossa organização tática para impedir o talento que já conhecemos do time deles”, declarou à reportagem o técnico Razvan Lucescu.

Além dos cerca de 10 mil flamenguistas, quem também confirmou presença no jogo foi o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp. Os Reds estreiam amanhã contra os mexicanos do Monterrey.