Vanderlei Luxemburgo sai do comando do Vasco

O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu abandonar o comando do Vasco da Gama. Segundo o Globo Esporte, o treinador não deve continuar no time após a virada do ano.

Em um comunicado, Luxemburgo afirmou que o problema para sua continuidade não foi financeiro, mas esbarrou na necessidade de uma equipe mais competitiva para brigar por títulos.

"Sei das dificuldades do Vasco e fiz uma proposta dentro da realidade que eu entendo não afetar o lado financeiro, porém pelo trabalho realizado esse ano, que para um clube do tamanho do Vasco foi pouco, sou ambicioso e me permito pensar grande, tenho objetivo de buscar sempre conquistas e títulos, o que me faz pensar no todo, por isso preferi deixar o presidente à vontade", explicou.

A decisão teria sido tomada nesta sexta-feira (13). Luxemburgo, o "professor", assumiu o time carioca no meio da temporada, encontrando o Vasco com má performance, ocupando o último lugar do Brasileirão.

Com Luxa, o clube conseguiu se reerguer e garantiu uma classificação para a Sul-Americana. O Vasco ainda enfrenta problemas financeiros, com salários atrasados para jogadores, comissão técnica e funcionários.

O time ainda não se posicionou sobre a saída do treinador.