Flamengo vai ao Qatar tentar o bicampeonato do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes, no Qatar, começará para valer para o Flamengo nesta sexta-feira (13) No período da tarde a delegação da equipe campeã da Libertadores deste ano embarcará rumo a Doha, a capital do país. O treinador Jorge Jesus e a comissão técnica já sabem que mal terão tempo de descansarem: sábado (14), poucas horas depois do desembarque, já sairá o adversário dos brasileiros na semifinal.

O jogo das 11h no estádio Al-Khalifa poderá colocar no caminho do rubro-negro os tunisianos do Espérance ou os sauditas do Al-Hilal – que, curiosamente foi o último clube de Jorge Jesus antes do clube carioca. A estreia flamenguista será na próxima terça-feira. Um dia depois será a vez do Liverpool, da Inglaterra, entrar em campo. O atual campeão europeu medirá forças com o vencedor da outra semifinal, entre o Monterrey, do México, e o Al-Saad, atual campeão do Qatar, que venceu o Hienghène, da Nova Caledônia, por 3 a 1, na primeira partida preliminar do campeonato. Pela lógica, a final, em 21 de dezembro, será a revanche para o Liverpool contra o Flamengo.

Há 38 anos, quando apenas os campeões da Europa e da América do Sul se enfrentavam pela Copa Intercontinental, o Flamengo fez uma apresentação dos sonhos e não tomou conhecimento do Liverpool. Os brasileiros jogaram muito e fizeram 3 a 0, com dois gols do atacante Nunes, depois de passes de Zico. O terceiro gol foi de Adílio, no rebote de uma falta, também cobrada pelo lendário camisa 10.

O Liverpool voltaria a uma final mundial, em 2005, contra o São Paulo. Perdeu, outra vez, na ocasião por 1 a 0, gol de Mineiro.

Agora, treinados pelo alemão Jürgen Klopp, que mudou o estilo de atuar da equipe para um jogo de pressão e velocidade, os ingleses estão embalados. Passaram para as oitavas de final da Liga dos Campeões e lideram a Premier League, invictos desde janeiro.

Montaram um timaço, que tem o brasileiro Alisson no gol, o holandês Van Dijk, considerado o melhor zagueiro do mundo, e um ataque dos sonhos, com Mohamed Salah, Roberto Firmino Sadio Mané. Estão nas nuvens, assim como o Flamengo, que conquistou o título brasileiro com quatro rodadas de antecedência e anotou incríveis 90 pontos, um recorde.

A questão é que quando o assunto é o Mundial de Clubes nem sempre o confronto da semifinal acaba bem para os times sul-americanos. Em 2012, o Corinthians sofreu para ganhar do Al-Ahli, do Egito, por 1 a 0, com uma única finalização, mas que resultou no gol de Paolo Guerrero.

Nos anos seguintes, Internacional e Atlético Mineiro deram vexame e perderam, respectivamente, para os africanos do Mazembe, do Congo, e do Raja Casablanca, do Marrocos. Seja qual for o adversário da semifinal, antes de pensar no Liverpool, o Flamengo precisa se concentrar para driblar a zebra e conquistar um lugar na decisão.

Tabela do Mundial de Clubes

Anote na agenda os jogos do Mundial de Clubes:

• Amanhã, 14h30 – quartas.

Monterrey x Al Sadd – transmissão SporTV

• Amanhã, 11h – quartas.

Al-Hilal x Espérance – transmissão SporTV

• Terça, 14h30 – semi.

Flamengo x Al-Hilal ou Espérance

• Quarta, 14h30 – semi.

Liverpool x Monterrey ou Al Sadd

• Sábado (21/12) – final.

Entre os vencedores das duas semifinais