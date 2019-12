Jogador francês de vôlei é preso em BH acusado de importunação sexual

O jogador francês de vôlei Earvin Ngapeth, de 28 anos, foi preso na segunda-feira (9) acusado de importunação sexual contra uma mulher em uma boate de Belo Horizonte (MG). O atleta do clube russo Zenit Kazan veio ao Brasil para participar do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que foi sediado na cidade de Betim, próxima a capital mineira.

De acordo com o boletim de ocorrência, na madrugada de segunda, a vítima, de 29 anos, disse que o jogador passou a mão pelo corpo dela na saída da casa noturna, que fica no bairro Estoril. O francês alegou à polícia que confundiu a jovem com uma das pessoas que estavam com ele no local.

Veja também:

Preço do etanol segue em alta nos postos de São Paulo

1% da população concentra 28% da renda no Brasil

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, Ngapeth está detido e aguarda uma vaga no sistema prisional. Um juiz, em uma audiência de custódia, vai decidir se o jogador poderá deixar a cadeia para responder em liberdade.

O crime de importunação sexual é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual e o infrator pode ser punido com prisão de um a cinco anos.