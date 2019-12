Torcedora do Cruzeiro morre após passar mal durante jogo do rebaixamento

Faleceu na madrugada desta terça-feira, vítima de uma parada cardíaca, Maria Salomé da Silva, mais conhecida como Dona Salomé. A torcedora símbolo do Cruzeiro, de 86 anos, estava internada desde o último domingo, quando teve um mal-estar no Mineirão, durante o jogo que decretou o rebaixamento da equipe mineira para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Dona Salomé precisou ser socorrida às pressas das arquibancadas na derrota por 2 a 0 contra o Palmeiras e foi levada de ambulância para o pronto-socorro no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

ESTAMOS DE LUTO!

Uma perda muito grande, nossa Salomé foi alegrar o céu com todo esse sorriso.. Aqui você deixa uma história muito bonita, gravada por muitas emoções, e mostrou a cada dia que passa o quanto a vida toda foi guerreira + pic.twitter.com/Vc1wQ9IHNS — JOVEM DO CRUZEIRO (@oficial_tjc) December 10, 2019

O Cruzeiro divulgou uma nota prestando solidariedade aos familiares de sua torcedora. "O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Maria Salomé da Silva, a nossa Dona Salomé. Mais do que uma torcedora ilustre, que apoiou o time ao longo de seus 86 anos, Salomé esteve no convívio diário de funcionários e associados no Clube Cruzeiro Barro Preto, onde era colaboradora."

Pois é, @Cruzeiro … Tu vai tendo perdas gigantescas nesse final de ano! Vai com Deus dona Salomé, a senhora sim, soube amar o Cruzeiro de uma maneira simples, pura e intensa! Você, ao contrário dos que dirigem o clube, soube entender o tamanho do Cruzeiro. Força para a família pic.twitter.com/nr3hY2Remp — Adroaldo Leal (@AdroaldoLeal) December 10, 2019

Em sua página oficial, o estádio Mineirão também lamentou a notícia. "Que notícia devastadora! Salomé é um símbolo. Alegria e fidelidade ao clube de coração. Sempre presente aqui no Mineirão e cheia bom humor e sorriso. Força para a família e amigos. Te amamos, Dona Salomé!."

Dona Salomé era presença constante nos jogos do Cruzeiro e, apesar de sofrer com problemas no coração, sempre acompanhava os jogos de seu time. Seu falecimento causou uma grande mobilização nas redes sociais.