'Gabigordo', sósia de Gabigol, sofre para acompanhar as mudanças de visual do atacante

Você pensa que ser sósia é fácil? Ser sósia não é fácil não! Pelo menos não quando o "original" é Gabriel Barbosa, o popular atacante do Flamengo. No entanto, Jeferson Salles segue na luta para manter seu visual igualzinho ao do jogador.

Gabigol, no entanto, não deixa a tarefa simples. Vaidoso, o astro da vitória rubro-negra na Libertadores muda constantemente seu penteado, cor e corte de cabelo.

O platinado junto à barba escura tornou-se sua marca registrada. Mas Gabriel não sossega: em suas fotos do Instagram, o camisa 9 aparece de cabelo raspado rente à cabeça, com mechas mais crescidas, com topete, com laterais raspadas, e mais recentemente se aventurou nos dreads.

Foi com eles que o atacante venceu a Copa Libertadores e também o Brasileirão. Logo, era natural que Jeferson, que ficou famoso nas redes sociais sob o apelido "Gabigordo", os adotasse também.

Foi o que ele decidiu fazer na segunda-feira (2). No entanto, na terça-feira, Gabigol aprontou mais uma: retirou os longos dreads platinados para retornar ao seu curtinho já conhecido pela torcida.

Gabigol tá de rivalidade com o Gabigordo? Camisa 9 do Flamengo tira os dreads e quebra o sósia. 🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/difqWM45QJ — maiordomundo (@maiordomundoofc) December 3, 2019

Não teve jeito: apenas um dia antes de fazer os dreads, Gabigordo precisou retirá-los. Torcemos apenas para que Gabriel agora sossegue com suas madeixas – pelo bem de seu couro cabeludo, e o do pobre Jeferson!

