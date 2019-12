View this post on Instagram

🌪️ HOJE TEM FESTA NO CALDEIRÃO! Acompanhe #CAPxSAN a partir das 18h, exceto para o Paraná, na tela da @tntbr e também assinando o @eiplus! ⁣#BrasileirãoNaTNT #BrasileirãoNoEIPlus #VivaOFuracão #VamosFuracão #Athletico #RubroNegro