Alisson é nomeado Melhor Goleiro do ano pela France Football

O goleiro Alisson, do Liverpool, levou nesta segunda-feira (2) o troféu Yashin, de melhor jogador da posição, da tradicional premiação Bola de Ouro, da revista France Football.

É o segundo ano seguido que a cerimônia ocorre de forma separada do FIFA The Best.

Alisson ainda concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo entre todas as posições.

O troféu será entregue ainda hoje em Paris, na França.