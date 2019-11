View this post on Instagram

Falta pouco para o último jogo do ano! E ele será na nossa casa, no Bairro de Campinas. Para que a história seja escrita, a torcida precisa estar ao lado do Atlético. Sábado, 16h30, ESTAREMOS JUNTOS! 🔴⚫🔥🏟 ⠀ #ACGxSPO #AtéoFim #RespeitaAsCores