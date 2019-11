Parque São Jorge recebe partida solidária com jogadores de futebol famosos

O Parque São Jorge, estádio que foi a casa principal do Corinthians por muitos anos, recebe em seu gramado um elenco de estrelas para uma boa causa: um jogo solidário que reverterá parte de sua arrecadação para ONGs colaboradores do projeto Driblando o Câncer.

Organizado pela Fundação Brasil + Social, ele busca conscientizar a população sobre a doença. Segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), cerca de 600 mil brasileiros são vítimas do câncer, por ano. A projeção é que a partir de 2030, caso nada mude, esta seja a principal causa de morte no Brasil.

"Perdi meu pai e minha mãe por essa terrível doença. Desde que a organização da campanha Driblando o Câncer me procurou, vi o projeto e me interessei na hora", diz Cafu, um dos jogadores em campo e que se tornou padrinho do projeto.

Além do capitão da Seleção de 2002, também estarão no jogo nomes como Ronaldo, Viola, Jamelli, Amaral, Ademir da Guia, Zenon, entre outros. O jogo preliminar, composto por um time somente com mulheres, contará com a musa do Palmeiras Daniele Oliveira, a atriz Mary Alexandre, entre outras. Para animar a festa, também estão confirmadas as cantoras Jojo Toddynho e Gloria Groove.

O jogo acontece no dia 15 de dezembro, a partir das 14h. Os ingressos estão disponíveis para venda nos sites da Sympla e do Ticket Agora.