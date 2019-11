Black Friday nos times paulistas: atletas que devem ser vendidos por 'precinho' na próxima janela de transferência

O gerente ficou louco! Quem disse que não existe Black Friday no mundo do futebol? Final de ano chegando, campeão do Brasileirão já definido e há uma certeza: o mercado da bola está prestes a abrir. Confira atletas dos times paulistas que deverão ser vendidos na próxima janela de transferência por um ‘precinho que cabe no bolso’. Alguns, inclusive, podem deixar suas equipes de graça.

Palmeiras

Nem pintado de ouro

Após ser o destaque da Libertadores de 2016, Borja chegou ao Verdão em 2017 como a contratação mais cara da história do clube: no total, cerca de R$ 40 milhões. Passados dois anos, boa torcida do Palmeiras não quer ver o colombiano nem pintado de ouro. O jogador até se esforça, mas as atuações ruins colocam ele na primeira fila da promoção de jogadores do Palmeiras.

O trapalhão

Deyverson foi contratado pelo Palmeiras também em 2017. E não foi uma pechincha: custou cerca de R$ 18 milhões. Ele chegou com a promessa de ser artilheiro, mas ficou marcado mesmo pelas seguidas trapalhadas dentro de campo. Assim como Borja, o jogador está na Black Friday do Verdão. Nos bastidores, os rumores são de que o rival Corinthians estaria interessado na contratação do jogador. No entanto, a informação foi negada hoje pela direção do Timão.

Decepcionou

Lucas Lima foi mais uma das contratações de peso do Palmeiras em 2017. Mas a lua de mel com a torcida durou pouco e o jogador é constantemente alvo de protestos. Uma frase que ficou famosa na boca dos torcedores foi: “Ele esqueceu o futebol no Santos”, já que foi um dos destaques do Peixe. Fato é que o Verdão não vai se esforçar muito para mantê-lo. Se algum clube chegar com uma quantia satisfatória, vai levar.

Corinthians

Moeda de troca

Clayson tem aparecido bastante nos bastidores do mercado da bola, mas não da forma que ele gostaria. Sempre que o Corinthians está interessado em um novo reforço, o jogador é especulado como moeda de troca. Por isso, o meia pode pintar a qualquer momento em uma possível transação, já que o Timão precisa de contratações de peso para 2020, quando estará sob comando de seu novo técnico: Tiago Nunes.

Bons tempos…

Jadson já deu muita felicidade para a torcida do Corinthians. O meia foi essencial na conquista do Brasileirão de 2015, por exemplo. Mas o tempo passa. O jogador pouco entrou em campo em 2019 e não está nos planos da direção para a próxima temporada. Aos 36 anos, o mercado já não o oferece tantas opções assim. Esse é um dos motivos para ele aparecer na Black Friday corintiana. Desvalorizado, pode ser vendido por uma pechincha.

São Paulo

Volta agora, mas…

O empréstimo de Tréllez para o Internacional termina em dezembro, mas a volta ao São Paulo pode ser apenas uma visita. Depois de ser destaque na campanha do rebaixado Vitória em 2017, o jogador foi contratado por R$ 6 milhões pelo Tricolor. No entanto, o artilheiro oportunista não repetiu as boas atuações. No Colorado, também não rendeu. Com o déficit em caixa que o São Paulo tem atualmente, a ordem do dia é fazer dinheiro, mesmo que aos poucos. E o colombiano pode ser uma das alternativas para fechar no azul.

Quinta opção

Até Jucilei, que estava afastado do São Paulo, está tendo oportunidades na equipe de Fernando Diniz. Outro volante, o Hudson, ainda não jogou com o treinador recém contratado pelo São Paulo. Com Liziero, Luan, Jucilei e Tchê Tchê na sua frente como preferência na posição, Hudson pode deixar o São Paulo nessa janela de transferência. Precisando de dinheiro, o Tricolor talvez não tenha tanta resistência quanto ao valor no momento de negociar o volante. Empréstimo também pode ser seu futuro.

Santos

0800

Essa Black Friday do futebol pode ter uma “venda de graça”, algo até comum no esporte. O técnico Jorge Sampaoli não tem uma boa relação com a atual diretoria do Santos e pode sair em janeiro sem que o Peixe ganhe um centavo sequer. A multa de rescisão do contrato com o argentino é de R$ 10,5 milhões, mas só vale até 31 de dezembro. Inovador no estilo de jogo ofensivo, o treinador desperta o interesse de muitas equipes. Será que o argentino fica no Peixe?

0800 parte 2

O zagueiro Gustavo Henrique é um dos mais assediados do elenco santista. Palmeiras, Flamengo e até clubes europeus têm interesse no jogador. O vínculo dele com o Santos termina em janeiro de 2020 e, até agora, as duas partes não chegaram em um acordo. Caso a renovação não aconteça, o zagueiro pode sair do Santos sem render nada ao clube, assim como Jorge Sampaoli. Abre o olho, Peixe!