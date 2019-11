Morre em Campinas o ex-técnico Cilinho

Morreu nesta quinta-feira o ex-técnico de futebol Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho.



Com passagens marcantes por Ponte Preta e São Paulo, onde comandou a geração apelidada de "Menudos do Morumbi", ele também trabalhou no Corinthians, no Santos, na Portuguesa e no Guarani



Cilinho, de 80 anos, estava em sua própria casa, na cidade de Campinas.



Desde o ano passado, ele sofria com problemas de saúde, quando teve um AVC em abril, chegando a ficar internado no hospital da PUC de Campinas.

