#HOJETEMCRUZEIRO! ⠀ Hoje tem casa cheia para mais uma decisão! Enfrentaremos o CSA pelo Brasileirão e somente a vitória nos interessa! ⠀ Vamos com tudo pra cima deles! Vamos jogar juntos novamente! ⠀ É #PeloCruzeiro! 🔵⚪🦊 ⠀