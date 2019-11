Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Palmeiras x Grêmio

View this post on Instagram

Nossa publicação de #FamíliaPalmeiras de hoje é uma homenagem. Teresa Saher entrou em campo com o @weverton010 em nossa campanha de Outubro Rosa deste ano. Infelizmente, ela nos deixou em decorrência do câncer. Teresa, obrigado por nos emprestar sua alegria e por nos honrar com seu lindo sorriso. Nossos sentimentos aos amigos e familiares.