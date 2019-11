Técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo recebe diagnóstico de câncer de pele

O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo foi diagnosticado nesta semana com câncer de pele. Os resultados foram recebidos pelo treinador do Vasco nesta semana, após realização de uma biópsia.

A suspeita veio após o surgimento de pintas no nariz de Luxemburgo. Um dos sinais foi considerado maligno.

Agora, o técnico de 67 anos terá de passar por cirurgia para eliminar o restante do melanoma. O processo envolve uma raspagem da pele externa e também do interior do nariz – procedimento simples, porém que poderá tirar do treinador alguns dias de atividade.