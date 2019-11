13ª edição da Virada Esportiva acontece neste fim de semana em São Paulo; veja destaques

“Pratique esportes regularmente”. É com essa mensagem que a 13ª edição da Virada Esportiva acontece neste final de semana com cerca de duas mil atrações gratuitas de 120 modalidades de esporte e lazer espalhadas por todas as regiões da capital.

Uma das principais mudanças para o evento deste ano é a maior descentralização das atividades. Com foco nos CDC’s (Clubes da Comunidade), a Prefeitura de São Paulo montou uma programação voltada para as diversas regiões, e não somente no Centro.

Sandro Dias na Ponte Estaiadinha, a 30 metros de altura, em ação de divulgação do evento / Fabio Piva/Red Bull Content Pool

A Virada Esportiva contará com atrações para todos os gostos: do slackline – esporte de equilíbrio em cima de uma fita elástica – até pouso de paraquedas. Para quem prefere um esporte mais tradicional e popular, futebol de campo, futsal e vôlei também estão na programação, que pode ser conferida na íntegra no site do evento.

Quem escolher visitar o Parque do Ibirapuera poderá vivenciar paradesportos, como futebol de cego, basquete em cadeira de rodas e vôlei sentado.

O evento, que é realizado anualmente, tem como principal objetivo promover a prática de atividades físicas, esporte e lazer, além de combater o sedentarismo e estimular a ocupação dos espaços públicos pela população.

A Prefeitura de São Paulo investiu cerca de R$ 3 milhões para a realização da edição deste ano.

Destaques da Virada Esportiva 2019

Centro

• Slackline

Na Prefeitura de São Paulo

Sábado, das 10h às 12h, e domingo, das 10h às 18h

• Rúgbi

No Centro Esportivo Tietê

Sábado, das 10h às 12h, e domingo, das 10h às 14h

• Treino especial de ballet fitness

No Memorial da América Latina

Sábado, das 11h às 11h30

• Sumô – apresentações

No Centro de Esportes Radicais

Sábado, das 10h às 12h, e domingo, das 10h às 16h

• Wing Suit (pouso de paraquedas)

No Complexo Esportivo do Pacaembu.

Sábado, das 20h30 às 22h30

• Manobras radicais de carros

Na estação da Luz

Sábado, das 10h às 13h, e domingo, das 9h às 15h

Zona norte

• Atividades esportivas diversas

Ns CDCs (Clubes da Comunidade) Cantareira, Trem das Onze, Copa 70, Vila Arcádia, Vila Albertina, 31 de Maio, entre outros.

Sábado, das 9h às 16h

Zona sul

• Futebol de campo

Nos CDCs Veleiros, Gigantão Icaraí, Jardim São Bernardo, Alexandre de Farias, José Moreira, Tancredo Neves, Jardim Malia, entre outros.

Sábado, das 7h às 15h

Zona oeste

• Atividades esportivas diversas

Nos CDCs Vila Miriam, Vila Itaiau, Liderança, Líbano, Jardim São José, Jardim Regina, Emerson Zemella, Jardim Mangalot, Vila Olímpia, entre outros.

Sábado, das 9h às 16h

Zona leste

• Atividades esportivas diversas

Nos CDCs José Panta, Jardim Planalto, Pró Morar, Universo, Ítalo Feola, Três Alianças, entre outros.

Amanhã, das 9h às 16h

Shows no Memorial da América Latina

• Omulu

Sábado, às 19h30

• Duda Beat

Domingo, às 20h

* Programação completa no site

Fonte: Prefeitura de São Paulo