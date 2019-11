Mineirinho anda de skate na estrutura da ponte Estaiadinha

O motorista que passou pela ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, na manhã desta terça-feira (19) teve a oportunidade de assistir, mesmo que rapidamente, o craque Sandro Dias, o Mineirinho, andando de skate no arco côncavo que compõe a estrutura. A ação busca promover a Virada Esportiva de São Paulo, que acontece neste fim de semana com 120 modalidades em 2 mil eventos espalhados pela cidade.

Mais de 30 metros de altura da marginal Tietê, Mineirinho andava apenas com os equipamentos de segurança comuns à prática do esporte, como capacete e joelheiras. Não havia um cabo de segurança em caso de queda, apenas uma grande rede em cada lado da rampa. No topo da estrutura, que possui 55 metros, uma equipe de resgate e de comunicação do atleta acompanhava as manobras.

A Virada Esportiva deste ano terá novidades, como uma área de UFC com oficinas de lutas no Estádio do Pacaembu, o polo de concentração do evento. No site do evento, é possível filtrar a programação por atividade, região da cidade e data.