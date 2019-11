Skatistas brasileiras brilham no STU Open e ficam perto de Tóquio 2020

Duas skatistas brasileiras já largaram na frente na corrida por vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem. Neste domingo (17), a atual campeã mundial Pâmela Rosa, e Rayssa Leal, a Fadinha do skate, disputaram o título da modalidade street, do STU Open, realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). Após uma batalha acirrada, Pâmela, de 20 anos, levou a melhor nas últimas manobras e garantiu a medalha de ouro, com nota 18,49. A maranhense Rayssa Leal, de apenas 11 anos, ficou em segundo lugar (nota 17,09) e faturou a prata. Na terceira posição, com o bronze, ficou com japonesa Aori Nishimura (15,60).

O skate estreia ano que vem como esporte olímpico em Tóquio, no Japão. Pâmela lidera o ranking de classificação na modalidade street, com 140 mil pontos, seguida por Rayssa Leal, com 124 mil. O STU Open, concluído ontem (17), fechou a temporada internacional de 2019, e abriu a segunda janela de classificação para a olimpíada, que vai até 31 de maio de 2020. O ranking olímpico será divulgado no dia 1º de junho. O Brasil poderá contar com até 12 atletas (seis homens e seis mulheres), metade na categoria street (manobras em ambiente similar à paisagem urbana, com escadas, corrimões e bancos) e a outra metade na modalidade park (pista em formato de piscina com rampas de vários tamanhos).

Na disputa masculina do street, no STU Open, o brasileiro Lucas Rabelo foi o terceiro melhor, com 34,39 pontos, ficando com o bronze. O vencedor foi o japonês Sora Shirai (35,34) e a prata ficou com o norte-americano Jake Ilardi (35,24).

O Brasil foi representado ainda por outros cincos skatistas: Kelvin Hoether ficou em oitavo lugar no street masculino; Gabi Mazetto e Virgínia Fortes Águas terminaram em quinto e sexto lugares, respectivamente, no street feminino; Pedro Barros encerrou na sétima posição no park masculino; e Dora Varella terminou em sétimo lugar na competição do park feminino. O vencedor no park masculino foi o norte-americano Cory Juneau; no feminino o ouro ficou com a japonesa Misugu Okamoto.