Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fluminense x Atlético Mineiro

Operado, o Muriel fez questão de ir ao CT, visitar os companheiros e transmitir apoio e confiança ao #TimeDeGuerreiros. Sábado, é a sua vez! Vá ao Maracanã, porque juntos nós seremos mais fortes! Garanta já o seu ingresso no link que está na nossa bio! ⠀ ➡ Se você é sócio, faça seu check-in e leve outro Tricolor com o mesmo desconto do seu plano! Link nos stories! ➡ Para saber os pontos de vendas e valores, acesse o link que também está nos nossos stories! ➡ #SejaSócio e ajude a tornar o Fluminense mais forte >> nense.com.br ⠀ 📷: @lucasmerconphotos/FFC