Messi marca e garante vitória da Argentina sobre o Brasil

Brasil e Argentina se enfrentaram nesta sexta (15) em partida amistosa realizada em Riad, capital da Arábia Saudita. E os argentinos ficaram com a vitória de 1 a 0 graças a um gol do atacante Messi.

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico Tite alcança a quinta partida consecutiva sem vitória desde o final da Copa América, 3 empates e 2 derrotas.

Gol de Messi

Nesta partida a Argentina contava com um reforço de peso, o camisa 10 Lionel Messi retornava á equipe. Ele não defendia o time argentino desde o final da Copa América.

Com a bola rolando o Brasil teve chance de abrir o placar logo aos 9 minutos de partida. Gabriel Jesus sofreu falta dentro da área e o juiz assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas acabou batendo para fora.

Três minutos depois o árbitro assinala pênalti de Alex Sandro em cima de Messi. O próprio camisa 10 vai para a cobrança, Alisson defende parcialmente, mas o atacante argentino aproveita o rebote para marcar o gol da vitória.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Brasil será contra a Coreia do Sul, em jogo realizado na próxima terça (19) no Estádio Mohammed Bin Zayed, nos Emirados Árabes.