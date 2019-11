Torcida Jovem santista repudia presença de Bolsonaro na Vila Belmiro

A Torcida Jovem do Santos, principal organizada do clube, divulgou uma nota nesta quinta-feira, 14, repudiando a possível presença do presidente Jair Bolsonaro na Vila Belmiro. O presidente planeja acompanhar neste sábado o clássico entre Santos e São Paulo pelo Brasileirão.

A organizada considera a visita de Bolsonaro como "palanque político" e reforça que os posicionamentos ideológicos do presidente são incompatíveis com a pluralidade da torcida santista.

“Repudiamos o palanque político que essa visita significa e reforçamos que os posicionamentos ideológicos de Bolsonaro são incompatíveis com a pluralidade social, racial, étnica e cultural da torcida santista”, diz um trecho da nota.

Na quarta-feira, a hashtag #BolsonaroNaVilaNão chegou a ser o assunto mais comentado no Twitter.

Palmeirense declarado e fã de futebol, Bolsonaro já marcou presença em outros estádios pelo Brasil. Recentemente, ele até fez uma "profecia" e disse que Gabigol fará o gol do título do Flamengo na Libertadores.