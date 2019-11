Série B 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Ponte Preta x Figueirense

View this post on Instagram

Bom dia, nação pontepretana! Bora começar a semana com os bastidores do #Dérbi195? Confira tudo o que rolou no clássico do último sábado (9), da véspera do confronto aos lances da partida, no vídeo que já tá disponível na PonTV. São #7AnosDeInvencibilidade pela #ForçaPontepretana! #JogamosJuntos! 🦍🖤