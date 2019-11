View this post on Instagram

Entrevista com o técnico Gerson Gusmão antes da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Fantasma enfrenta o Bragantino nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Germano Krüguer. #Operário #OperárioFerroviário #OFEC #CampeonatoBrasileiro #SérieB #BrasileirãoSérieB