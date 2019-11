Senna Tribute: Evento em São Paulo celebra os 25 anos do legado de Ayrton Senna

Como parte das celebrações pelos 25 anos do legado de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da história, acontece neste sábado (9) o Senna Tribute, a uma semana do GP do Brasil, em Interlagos. O evento será no Obelisco do Ibirapuera e tem início às 12h.

Idealizado pela Heineken, patrocinadora global da Fórmula 1, em parceria com a família Senna e com apoio da categoria, a confraternização terá também a presença de Emerson Fittipaldi e Felipe Massa conduzindo os carros que o tricampeão pilotou durante a carreira.

Emerson estará a bordo do primeiro carro que Senna pilotou na F-1, a Toleman, de 1984. Massa vai para a pista com a Lotus de 1985, automóvel da primeira vitória de Senna. Destaque também para a exposição do modelo MP4/4 da McLaren, usado pelo piloto no seu primeiro título mundial.

Entre outras atrações, o evento ainda terá uma corrida de kart, uma apresentação de carros de drift, de bicicletas BMX (outra paixão do piloto) e a exibição de duas motos Ducati modelo Superbike 1199 S Senna. A apresentação do “Senna Tribute” ficará a cargo do jornalista Ivan Moré.

A expectativa da organização é de que mais de 100 mil pessoas passem pelos arredores de uma pista montada entre o lago e o prédio da Bienal. Cinco telões serão instalados para que o público acompanhe as atividades.

Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994 após se chocar com um muro no GP de San Marino, no circuito de Ímola, na Itália.

Senna Tribute

Obelisco do Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral

Quando: sábado (9), das 12h às 18h

Entrada gratuita