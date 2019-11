Acidente com ônibus de torcedores do Grêmio deixa um morto e 46 feridos

Uma pessoa morreu e outras 46 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Grêmio para o clássico Grenal da tarde deste domingo (03).

O coletivo, com placas do Paraná, colidiu com uma van na cidade de Tio Hugo, que fica no norte do Rio Grande do Sul. O motorista do furgão morreu no local.

Todos os feridos estavam no veículo da torcida, e foram encaminhados a hospitais da região. Pelo menos quatro deles seguem internados em estado grave.