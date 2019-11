Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Fortaleza x Atlético Mineiro

View this post on Instagram

Após duas partidas longe de casa, o Tricolor de Aço volta a jogar ao lado de sua torcida. Enfrentamos o Atlético/MG, pela 30ª rodada do @brasileirao. Pra cima deles, Leão, em busca do 38º ponto no campeonato. #FORxCAM #VamosFortaleza #FortalezaEC ⠀ #pracegover: Foto do volante Felipe à esquerda com ilustrações de fogo ao fundo. Escudos de Fortaleza e Atlético lado a lado, FORvsCAM. 02NOV, 17h, sábado, Arena Leão 1918.