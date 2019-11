Campeonato Brasileiro 2019: como assistir ao vivo online ao jogo Chapecoense x São Paulo

View this post on Instagram

E pra fazer a Arena Condá tremer, tem lote promocional de ingressos para Chapecoense vs São Paulo: Sócio Condá pode adquirir ingressos para acompanhantes na Ala Norte e Ala Leste à R$ 30! ⠀ Vamos, juntos, escrever mais uma página heroica da história verde e branca. Vamos além dos nossos limites. Lutar até a última flecha! ⠀ Chapecoense vs São Paulo | 21h | Arena Condá ⠀ #VamosChape #SomosTodosChape