Gabriel Medina está entre indicados ao prêmio de melhor atleta do COB

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta sexta (1) a relação de candidatos ao prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2019. Os campeões serão conhecidos no dia 10 de dezembro, oportunidade na qual acontece a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Entre os homens os candidatos são o surfista Gabriel Medina, o ginasta Arthur Nory e o canoísta Isaquias Queiroz. Já na premiação feminina concorrem a maratonista aquática Ana Marcela Cunha, a boxeadora Beatriz Ferreira e a esgrimista Nathalie Moellhausen.

Hall da Fama

No dia da entrega do Prêmio Brasil Olímpico o COB também homenageará seis ídolos do esporte nacional, que passarão a fazer parte do Hall da Fama da entidade: Joaquim Cruz (campeão olímpico dos 800m em Los Angeles 1984 e prata em Seul 1988), Magic Paula (campeã mundial de basquete em 1994 e prata nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996), Guilherme Paraense (atirador, primeiro campeão olímpico do país na história dos Jogos Olímpicos, em Antuérpia 1920), João do Pulo (bronze olímpico no salto triplo em Montreal 1976 e Moscou 1980), Maria Lenk (nadadora, primeira mulher sul-americana a disputar os Jogos Olímpicos, em Los Angeles 1932) e Sylvio Magalhães Padilha (primeiro sul-americano a disputar uma final olímpica no atletismo, nos 400m com barreiras, em Berlim 1936).

Segundo o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, esta também será uma oportunidade para celebrar as conquistas dos brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que aconteceram em Lima (Peru): “Todos os 260 atletas que conquistaram nossas 169 medalhas na competição receberão uma homenagem especial”.

Melhores por modalidade

No dia 10 de dezembro também serão homenageados os 56 melhores atletas em cada modalidade esportiva olímpica, que estão abaixo: