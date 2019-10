Estas modelos foram banidas de estádios por mostrarem os seios para um arremessador na final do basebol

Três modelos foram banidas de todos os estádios da Liga Americana de Basebol (MLB), depois de mostrarem os peitos para o arremessador do Houston Astros, que se preparava para lançar em um dos jogos das finais da temporada.

O jogo foi paralisado para que os seguranças retirassem as mulheres do estádio. No vídeo transmitido para todo o mundo, é possível ver Julia Rose e Lauren Summers que têm 2,5 milhões e 1,8 milhão de seguidores no Instagram, respectivamente, levantando a blusa.

Reprodução/ Instagram

Em entrevista ao sítio de fofocas TMZ, as mulheres disseram fazer para do movimento “Free the Nipple” (Liberte o Mamilo, em tradução livre). Depois da apreensão, elas foram levadas para o juizado do estádio e receberam uma carta de banimento parcial nas instalações da MLB.

Rose se mostrou indignada pelo tratamento, pois “quando os homens o fazem não são retirados do estádio”, reclamou ela para o TMZ. Na mesma entrevista, as modelos assumirem terem feito isso também para alavancar as próprias carreiras.

