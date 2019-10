Mundial sub-17 começa neste sábado; saiba quem são os favoritos e as promessas

A partir de sábado, dia 26 de outubro, às 17 horas, no estádio Bezerrão, no Gama, uma das cidades dos arredores de Brasília, o Brasil dará o ponta-pé inicial na Copa do Mundo Sub-17 de futebol. Desta vez, ela será disputada por 24 seleções com equipes formadas por jogadores nascidos a partir e 2 de janeiro de 2002. Considerando que craques como os brasileiros Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Neymar, o argentino Carlitos Tévez, o espanhol Xavi, o italiano Gianluigi Buffon, o colombiano James Rodriguez e o holandês Depay, entre outros, começaram a brilhar em Mundiais da categoria, para quem gosta de futebol, é bom ficar de olho nos jogos e nas estrelas que brilharão neste campeonato.

No total, 24 seleções disputarão suas partidas em Gama, a cerca de 30 km de Brasília, na capixaba Cariacica, na região da Grande Vitória, e Olímpico e Serrinha, em Goiânia. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e podem ser comprados pelo site www.fifa.com/tickets e nos quatro estádios, nos quais acontecerão jogos na competição.

Cabeça de chave do Grupo A, a seleção brasileira estreará contra o Canadá. Três dias depois, na terça-feira, dia 29 de outubro, encarará a Nova Zelândia, também no Distrito Federal. E encerrará a primeira fase contra Angola, no dia 1º de novembro, em Goiânia. Depois virão os mata-matas, com os dois primeiros colocados dos seis grupos e, também, os quatro melhores entre as equipes na terceira posição.

O Brasil já ergueu a taça da categoria três vezes: em 1997, 1999 e 2003 e sonha em chegar à final, no dia 17 de novembro, no Bezerrão, em Gama. Na edição de 2017, na Índia, quando a estrela do time era Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid, a seleção brasileira foi a terceira colocada. Curiosamente a Inglaterra, campeã naquele ano, não se classificou para o Mundial do Brasil.

Destaque do Vasco da Gama, o habilidoso atacante Thales Magno é o destaque do Brasil, que estará desfalcado de outra jovem estrela: o também atacante Reinier, do Flamengo, e que não foi liberado pelo seu clube.

Para o jogo contra os canadenses, o técnico da seleção, Guilherme Dalla Dea, deverá escalar o mesmo time que goleou os Estados Unidos, por 4 a 1, no último amistoso antes da Copa: Matheus Donelli (Corinthians); Yan (Coritiba), Henri (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico Paranaense) e Patrick (São Paulo); Daniel Cabral (Flamengo), Talles Costa (São Paulo) e João Peglow (Internacional); Talles Magno (Vasco), Kaio Jorge (Santos) e Gabriel Veron (Palmeiras).

Domínio Africano

Confira quem já levantou a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA

5 vezes Nigéria (1985,1993,2007,2013 e 2015) 3 vezes Brasil (1997,1999 e 2003) 2 vezes Gana (1991 e 1995) e México (2005 e 2011); 1 vez Arábia Saudita(1989); França (2001), Inglaterra (2017) e Suíça (200()

Os Favoritos

Apesar do vexame no último Sul-Americano, o Brasil está no bolo das seleções com mais chances (pelo menos no papel). Mas, há muita gente neste briga

Brasil

Tricampeão mundial sub-17, o Brasil decepcionou no Campeonato Sul-Americano da categoria. Mas, chegará embalado para a primeira Copa da categoria, que organizará em casa. No último amistoso, antes da estreia, goleou os Estados Unidos por 4 a 1. Destaques para os atacantes Gabriel Verón, que foi campeão brasileiro sub-17 e sub-20 pelo Palmeiras, Kaio Jorge; do Santos, que já jogava muito na seleção brasileira sub-15 e para e Thales Magno, do vasco, nome mais conhecido entre os convocados pelo técnico da seleção, Guilherme Dalla. Destaque do time: Habilidoso e goleador, Thales Magno já aparece no time titular do Vasco e pode ser o cara. Não por acaso é conhecido como “Thales Mágico”.

Argentina

Atuais campeões sul-americanos sub-17, os argentinos atropelaram o Brasil no Campeonato Sul-Americano, em março, no Peru. Comandados pelo técnico Pablo Aimar, o time combina talentos, como o zagueiro Bruno Amione, do Belgrano,que comanda a defesa, e Alan Velazco, veloz ponta do Independiente, e o grandalhão Matías Godoy, do Atletico Rafaela, no ataque e o talento de Matías Palacios, para armar jogadas. Destaque do time: Com 1,68 metro de altura, Matías Palacios, do San Lorenzo é aquele baixinho bom de bola, volta e meia surge entre os hermanos. Seu clube, o San Lorenzo de Almagro, pede 20 milhões de euros por ele.

Holanda

Atual campeã europeia a Holanda tem um time entrosado, com oito jogadores saídos da base do Ajax, como o meia Ryan Gravenbach. Forte e técnico, a ponto e ser comparado ao francês Paul Pogba, aos 16 anos e 130 dias, Gravenbach foi o mais jovem jogado do clube a fazer um jogo profissional. Fique de olho também em outra estrela da nova safra holandesa: Ki-Jane Hoever, hoje no Liverpool. Destaque do time: Guarde o nome de Ki-Jane Hoever. Desde que chegou ao Ajax, aos 12 anos, ele impressiona pela técnica e sangue-frio para comandar a defesa.

Camarões

Um decreto do presidente de Camarões, Paul Biya, assinado em 2014, determinou que apenas jogadores que atuem em times do país fossem convocados para seleções sub 17. Azar deles: esta lei impediu que Etienne, filho de Samuel Eto’o estreasse em uma Copa do Mundo. Mas, os atuais campeões africanos da categoria prometem brigar pelo título. Destaque do time: Com 1m85 de altura e artilheiro, Steve Mvoue foi considerado melhor jogador africano na categoria Sub-17. Olho nele!

Nigéria

Os nigerianos têm cinco títulos mundiais entre os jogadores sub-17. Dois deles foram conquistados por jogadores treinados por Manu Garba, que voltará a ser técnico da seleção africana. Promete ser um time técnico e forte, sobre o qual pairarão suspeitas. Segundo o site sul-africano sport24, no ano passado, durante um campeonato disputado naquele país, quinze jogadores não fizeram testes de imagens de ressonância, com 99% de chances para determinar se tinham mesmo 17 anos ou menos. Destaque do time: Titular absoluto do meio-campo da Nigéria, Samson Tijani, também o capitão do time, foi considerado o melhor jogador da Copa Africana Sub-17, há dois anos. É hábil nos lançamentos.

Espanha

Os espanhóis não terão o atacante Ansu Fati, nascido na Guiné-Bissau e que optou pela “Fúria”. Mas, ele não foi liberado pelo Barcelona. Mas, virão com um time que briga pela taça, com o meia Pedri e os atacantes Pablo Moreno, da Juventus de Turim, e Germán Valera, do Atlético de Madri. Destaque do time: Aos 16 anos, Pedri é o cérebro das jogadas da seleção espanhola. Não por acaso, o Barcelona pagou 5 milhões de euros para ter o seu talento.

França

Atual campeão mundial adulta, a França tem estrutura e tradição de formar boas equipes sub-17. Desta vez não será diferente. Na defesa, destaque para Nianzou Tanguy Kouassi, companheiro de Thiago Silva e Marquinhos do PSG,. No ataque, olho em Georgino Rutter, do Renens. E no descendente de argelinos Adil Aouchiche, o maestro do time. Destaque do time: Bom para armar jogadas, Adil Aouchiche, meia do Paris Saint-Germain, adora ir para o ataque. Não por acaso marcou 9 gols no campeonato europeu sub-17.

Itália

Se na equipe principal os italianos deram vexame e não se classificaram para a Copa da Rússia, mas prometem um time competitivo no Mundial Sub-17, no Brasil. A tradição de grandes goleiros do país deverá ser mantida com Manuel Gasparini, da Udinese, alto, mas muito bom para defender as bolas rasteiras. Comandada por Riccardo Calafiori, da Roma, defesa é segura. Destaque do time: Atacante da Internazionale de Milão, Sebastiano Esposito é rápido nas arrancadas e perigoso na área.

Tabela Copa do Mundo Sub-17

Fase de Grupos

1ª Rodada

Grupo A

Sábado 26/10 Bezerrão (Gama)

17h Brasil x Canadá; 20h Nova Zelândia x Angola

Grupo B

Sábado 26/10 Olímpico (Goiânia)

17h Nigéria x Hungria; 20h Equador x Austrália

Grupo C

Domingo 27/10 Serrinha (Goiânia)

17 h França x Chile; 20 h Coreia do Sul x Haiti

Grupo D

Domingo 27/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Nigéria x Hungria; 20h Equador x Austrália

Grupo E

Segunda-Feira 28/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Espanha x Argentina; 20h Tajiquistão x Camarões

Grupo F

Sábado 28/10 Bezerrão (Gama)

17h Ilhas Salomão x Itália; 20h Paraguai x México

2ª Rodada

Grupo A

Terça-feira 29/10 Bezerrão (Gama)

17h Angola x Canadá; 20h Brasil x Nova Zelândia

Grupo B

Terça-feira 29/10 Olímpico (Goiânia)

17h Nigéria x Equador; 20h Austrália x Hungria

Grupo C

Quarta-feira 30/10 Sábado 2/11 Serrinha (Goiânia)

17h Coreia do Sul x França; 20h Chile x Coreia do Sul

Grupo D

Domingo 30/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Holanda x Senegal; 20h Estados Unidos x Japão

Grupo E

Segunda-Feira 31/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Espanha x Tajiquistão; 20h Argentina x Camarões

Grupo F

Segunda-Feira 31/10 Bezerrão (Gama)

17h Ilhas Salomão x Paraguai; 20h Itália x México

3ª Rodada

Grupo A

Sexta-Feira 1/11 Olímpico (Goiânia)

20h Brasil x Angola

Sexta-Feira 1/11 Bezerrão (Gama)

20h Canadá x Nova Zelândia

Grupo B

Sexta-Feira 1/11 Olímpico (Goiânia)

17h Hungria x Equador

Sexta-Feira 1/11 Bezerrão (Gama)

17h Austrália x Nigéria

Grupo C

Sábado 2/11 Serrinha (Goiânia)

17h Haiti x França

Sábado 2/11 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Coreia do Sul x Chile

Grupo D

Sábado 2/11 Kleber Andrade (Cariacica)

20 h Senegal x Japão

Sábado 2/11 Serrinha (Goiânia)

20h Holanda x Estados Unidos

Grupo E

Domingo 3/11 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Argentina x Tajiquistão

Domingo 3/11 Bezerrão (Gama)

17h Camarões x Espanha

Grupo F

Domingo 3/11 Bezerrão (Gama)

20 h Itália x Paraguai

Domingo 3/11 Kleber Andrade (Cariacica)

20 h México x Ilhas Salomão

Oitavas de Final

(Oitavas 1)

Terça-Feira 5/11 Olímpico (Goiânia)

16h30 2ºA x 2ºC

(Oitavas 3)

Terça-Feira 5/11 Olímpico (Goiânia)

20h 1ºB x 3º A,C,D

(Oitavas 2)

Quarta-Feira 6/11 Bezerrão (Gama)

16h30 1ºD x 3º B,E,F

(Oitavas 5)

Quarta-Feira 6/11 Serrinha

20h 1ºE x 2ºD

(Oitavas 6)

Quarta-Feira 6/11 Serrinha

20h 1ºC x 3º A,B,F

(Oitavas 8)

Quarta-Feira 6/11 Bezerrão (Gama)

20h 1ºA x 3º C,D,E

(Oitavas 7)

Quinta-Feira 7/11 Kleber Andrade (Cariacica)

16h30 2ºB x 2ºF

(Oitavas 4)

Quinta-Feira 7/11 Kleber Andrade (Cariacica)

20h 1ºF x 2ºE

Quartas de Final

Domingo 10/11 Kleber Andrade (Cariacica)

(Quartas 1)

16h30 Vencedor Oitavas 1 x Vencedor Oitavas 2

(Quartas 2)

20h Vencedor Oitavas 3 x Vencedor Oitavas 4

Segunda-Feira 11/11 Olímpico (Goiânia)

(Quartas 3)

16h30 Vencedor Oitavas 5 x Vencedor Oitavas 6

(Quartas 4)

20h Vencedor Oitavas 7 x Vencedor Oitavas 8

Semifinais

Quinta-feira 14/11

16h30 Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2

20h Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4

Disputa do 3º Lugar

Domingo 17/11

16h30 Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2

Final

Domingo 17/11

20h Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2