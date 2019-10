Tem Copa do Mundo, de novo no Brasil!

A partir de sábado, dia 26 de outubro, às 17 horas, no estádio Bezerrão, no Gama, uma das cidades dos arredores de Brasília, o Brasil dará o ponta-pé inicial na Copa do Mundo Sub-17 de futebol. Cabeça de chave do Grupo A, a seleção brasileira estreará contra o Canadá. Três dias depois, encarará a Nova Zelândia e, depois Angola. No total, 24 equipes disputarão partidas em Gama, na capixaba Cariacica, na região da Grande Vitória, e Olímpico e Serrinha, em Goiânia. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e podem ser comprados pelo site www.fifa.com/tickets e nos quatro estádios, nos quais acontecerão jogos na competição.

O Brasil já ergueu a taça da categoria três vezes: em 1997, 1999 e 2003 e sonha em chegar à final, no dia 17 de novembro, no Bezerrão, em Gama. Na edição de 2017, na Índia, quando a estrela do time era Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid, a seleção brasileira foi a terceira colocada. Curiosamente a Inglaterra, campeã naquele ano, não se classificou para o Mundial do Brasil. Destaque do Vasco da Gama, o habilidoso atacante Thales Magno é o destaque do time, que estará desfalcado de outra jovem estrela: o também atacante Reinier, do Flamengo, e que não foi liberado pelo seu clube.

Para o jogo contra os canadenses, o técnico Guilherme Dalla Dea deverá escalar o mesmo time que goleou os Estados Unidos, por 4 a 1, no último amistoso antes da Copa: Matheus Donelli (Corinthians); Yan (Coritiba), Henri (Palmeiras), Luan Patrick (Athletico Paranaense) e Patrick (São Paulo); Daniel Cabral (Flamengo), Talles Costa (São Paulo) e João Peglow (Internacional); Talles Magno (Vasco), Kaio Jorge (Santos) e Gabriel Veron (Palmeiras).

Tabela Copa do Mundo Sub-17

Fase de Grupos

1ª Rodada

Grupo A

Sábado 26/10 Bezerrão (Gama)

17h Brasil x Canadá; 20h Nova Zelândia x Angola

Grupo B

Sábado 26/10 Olímpico (Goiânia)

17h Nigéria x Hungria; 20h Equador x Austrália

Grupo C

Domingo 27/10 Serrinha (Goiânia)

17h França x Chile; 20h Coreia do Sul x Haiti

Grupo D

Domingo 27/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Nigéria x Hungria; 20h Equador x Austrália

Grupo E

Segunda-Feira 28/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Espanha x Argentina; 20h Tajiquistão x Camarões

Grupo F

Sábado 28/10 Bezerrão (Gama)

17h Ilhas Salomão x Itália; 20h Paraguai x México

2ª Rodada

Grupo A

Terça-feira 29/10 Bezerrão (Gama)

17h Angola x Canadá; 20h Brasil x Nova Zelândia

Grupo B

Terça-feira 29/10 Olímpico (Goiânia)

17h Nigéria x Equador; 20h Austrália x Hungria

Grupo C

Quarta-feira 30/10 Sábado 2/11 Serrinha (Goiânia)

17h Coreia do Sul x França; 20h Chile x Coreia do Sul

Grupo D

Domingo 30/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Holanda x Senegal; 20h Estados Unidos x Japão

Grupo E

Segunda-Feira 31/10 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Espanha x Tajiquistão; 20h Argentina x Camarões

Grupo F

Segunda-Feira 31/10 Bezerrão (Gama)

17h Ilhas Salomão x Paraguai; 20h Itália x México

3ª Rodada

Grupo A

Sexta-Feira 1/11 Olímpico (Goiânia)

20h Brasil x Angola

Sexta-Feira 1/11 Bezerrão (Gama)

20h Canadá x Nova Zelândia

Grupo B

Sexta-Feira 1/11 Olímpico (Goiânia)

17h Hungria x Equador

Sexta-Feira 1/11 Bezerrão (Gama)

17h Austrália x Nigéria

Grupo C

Sábado 2/11 Serrinha (Goiânia)

17h Haiti x França

Sábado 2/11 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Coreia do Sul x Chile

Grupo D

Sábado 2/11 Kleber Andrade (Cariacica)

20h Senegal x Japão

Sábado 2/11 Serrinha (Goiânia)

20h Holanda x Estados Unidos

Grupo E

Domingo 3/11 Kleber Andrade (Cariacica)

17h Argentina x Tajiquistão

Domingo 3/11 Bezerrão (Gama)

17h Camarões x Espanha

Grupo F

Domingo 3/11 Bezerrão (Gama)

20h Itália x Paraguai

Domingo 3/11 Kleber Andrade (Cariacica)

20h México x Ilhas Salomão

Oitavas de Final

(Oitavas 1)

Terça-Feira 5/11 Olímpico (Goiânia)

16h30 2ºA x 2ºC

(Oitavas 3)

Terça-Feira 5/11 Olímpico (Goiânia)

20h 1ºB x 3º A,C,D

(Oitavas 2)

Quarta-Feira 6/11 Bezerrão (Gama)

16h30 1ºD x 3º B,E,F

(Oitavas 5)

Quarta-Feira 6/11 Serrinha

20h 1ºE x 2ºD

(Oitavas 6)

Quarta-Feira 6/11 Serrinha

20h 1ºC x 3º A,B,F

(Oitavas 8)

Quarta-Feira 6/11 Bezerrão (Gama)

20h 1ºA x 3º C,D,E

(Oitavas 7)

Quinta-Feira 7/11 Kleber Andrade (Cariacica)

16h30 2ºB x 2ºF

(Oitavas 4)

Quinta-Feira 7/11 Kleber Andrade (Cariacica)

20h 1ºF x 2ºE

Quartas de Final

Domingo 10/11 Kleber Andrade (Cariacica)

(Quartas 1)

16h30 Venc Oitavas 1 x Venc Oitavas 2

(Quartas 2)

20h Venc Oitavas 3 x Venc Oitavas 4

Segunda-Feira 11/11 Olímpico (Goiânia)

(Quartas 3)

16h30 Venc Oitavas 5 x Venc Oitavas 6

(Quartas 4)

20h Venc Oitavas 7 x Venc Oitavas 8

Semifinais

Quarta-feira 14/11 – Bezerrão (Gama)

16h30 Venc Quartas 1 x Venc Quartas 2

20h Venc Quartas 3 x Venc Quartas 4

Terceiro lugar

Domingo 17/11 – Bezerrão (Gama)

16h30 Perde Semi 1 x Perde Semi 2

Final

Domingo 17/11 – Bezerrão (Gama)

20h Venc Semi 1 x Venc Semi 2